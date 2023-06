Minister Dijkgraaf: ‘Universiteiten moeten onafhankelijkheid medewerkers beter borgen’

Collega-wetenschappers stellen dat er in de discussie over gentech-voedsel ‘ simplistische’ en ‘misleidende’ claims worden gebruikt over de vermeende voordelen van gentechnologie voor de verduurzaming van de landbouw. Hoogleraar Esther Turnhout van de Universiteit Twente: “Ik vind dit kwalijk en zorgwekkend voor de integriteit en onafhankelijkheid voor de wetenschap.” De WUR-directie erkent dat de universiteit “niet altijd een goede rol heeft gespeeld”.

Dijkgraaf stelt dat samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere organisaties belangrijk is voor maatschappelijke vooruitgang: “Daarom is het belangrijk dat de rollen en mogelijke belangen gescheiden zijn en dat wetenschap onafhankelijk is. Die academische vrijheid is daarom een recht maar ook een plicht”, schrijft Dijkgraaf. “Transparantie over externe financiering is daarvoor van belang.”