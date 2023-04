Sleutelen aan zaad

Het is sneller, makkelijker en kent alleen maar winnaars: CRISPR-Cas. Door een nauwkeurige knip in het DNA van een plantenzaadje kunnen voedselgewassen worden aangepast aan de wensen van teler en consument. Ons voedsel is zo beter bestand tegen klimaatverandering, er is minder landbouwgif nodig en alleen zo blijft er voldoende eten voor de groeiende wereldbevolking. Althans, dit stellen voorstanders van deze Nobelprijswinnende techniek.