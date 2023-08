Kamerleden nog steeds in de fout met melden neveninkomsten

Negentig (oud-)Kamerleden gaven vorig jaar te laat hun neveninkomsten op aan de Belastingdienst en vijftien van hen hadden dat in juni nog steeds niet gedaan. Dat blijkt uit onderzoek van BNR . Een aantal Kamerleden dat te laat was, wordt alsnog gekort op het salaris.

Bij die laatste groep gaat het in ieder geval om Gidi Markuszower (PVV), Thierry Baudet (FVD) en Roelof Bisschop (SGP). Baudet wordt maximaal gekort op zijn salaris en moet 40.000 euro terugbetalen volgens BNR. Bij de andere Kamerleden gaat het om kleinere bedragen.

“Dat de Tweede Kamer zich niet aan haar eigen regels houdt, ondermijnt het vertrouwen in het instituut”, zegt Paul Bovend'Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit, tegen BNR.

Van de negentig Kamerleden die te laat waren, hebben de meesten alsnog aangifte gedaan. Vijftien van hen hadden dat in juni nog niet gedaan. Volgens BNR is het merendeel van de VVD en PVV (negen van de vijftien) en in drie gevallen gaat het om Kamerleden van D66.