Kalfsvleesproducent VanDrie Group voor rechter gesleept

De import van kalveren uit Ierland is al jaren omstreden. In 2019 luidden experts in Zembla de noodklok over de dierenmishandeling tijdens de transporten. Toenmalig Landbouw-minister Carola Schouten zei naar aanleiding van het onderzoek van Zembla een einde te willen maken aan de import van kalveren uit landen als Ierland en de Baltische Staten: “Ik ben van mening dat lang transport het welzijn van de jonge kalveren te veel aantast en om die reden moet stoppen,” schreef Schouten in 2020 in een brief aan de Tweede Kamer.