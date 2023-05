Terugkijken: het complete interview met minister Karien van Gennip

Emeritus-hoogleraar Paul Van der Heijden, gespecialiseerd in internationaal arbeidsrecht, benadrukt de ernst van de zaak: “Het gaat over ‘deep concerns’. Dat is de strengste term die ze kunnen gebruiken. Die wordt ook gebruikt als het gaat over Oeigoeren in China of als het gaat over kinderarbeid in Congo.” In dat rijtje staat nu dus ook: Nederland. Dat komt vooral door de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), die in 2005 in werking trad als de opvolger van de WAO.