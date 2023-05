Helden in de bijstand

12 mei 2023 - 7:59

DEEL 1 Ik zal het proberen kort te houden. Ik ben voor 29% afgekeurd, dus ik moet gewoon 40 uur werken. Buiten mijn leeftijd van 56 jaar heeft het UWV mij vele beperkingen opgelegd . Ik mag onderandere niet; *meer dan 30 minuten lopen of staan achtereen en niet meer dan 4 uur per dag. *Niet lang achter een computerscherm zitten *Niet lang achtereen auto rijden. *Geen onregelmatige werktijden. *Niet meer dan een bepaald gewicht per 30 minuten. *Niet meer dan een bepaald aantal trappen lopen per 30 minuten. * Niet in de nacht werken. En nog een aantal beperkingen. Daarbij adviseert het UWV de beperkingen niet bij een sollicitatie te benoemen. ( hoe dan ? ) Ik heb meer dan 30 jaar gewerkt en een redelijk salaris opgebouwd, maar het bedrijf ging failliet. Ik ben toen in de fout gegaan en meteen gaan werken voor een minder salaris tot ik een baan zou vinden die bij mij past. Daar ben ik goed voor gestraft. Ik ben als alleenstaande in 3 jaar tijd meer dan 1000.- euro netto achteruit gegaan en kom daardoor niet aan de 35%. Ik heb nu na lang solliciteren een baan voor 20 uur per week. Na 5 maanden te hebben gewerkt kreeg ik wederom een wond aan mijn voet. Ik zit nu al weer enkele maanden in de ziektewet. Ik krijg nu 4 keer per week thuiszorg en ben bijna wekelijks bij het wondcentrum voor het behandelen van mijn voet. Ondanks dat mijn werkgever zeer tevreden over mij was, krijg ik nu geen vast contract meer. ( wat logisch is) Er komt nog een DEEL 2