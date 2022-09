Hoofdverdachte MH17 is bekend, volgens Bellingcat 25-05-2018 • leestijd 2 minuten • bewaren

Onderzoekscollectief Bellingcat zegt een van de hoofdverdachten van het neerhalen van vlucht MH17 te hebben gevonden. Het gaat om iemand met een hoge functie in het Russische leger. Deze man, Oleg Ivannikov, stond bekend onder de codenaam Orion en werkte tijdens de ramp in de rebellenrepubliek Loegansk in Oost-Oekraïne. Ivannikov speelde recent ook een rol in de oorlog in Syrië.

Dat meldde het journalistieke netwerk tijdens een persconferentie vrijdag.

‘Onomstotelijk’

Bellingcat hield de persconferentie een dag na de update van het Joint Investigation Team (JIT). Het internationale onderzoeksteam van politie en justitie meldde donderdag dat “onomstotelijk” vaststaat dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 uit de lucht is geschoten, is afgevuurd uit een installatie van het Russische leger. Bellingcat was eerder al tot dezelfde conclusie gekomen.

Bellingcat is een netwerk van journalisten, activisten en burgers dat werd opgericht door de Brit Eliot Higgins. Het netwerk zoekt in openbare digitale bronnen en naar officiële stukken die per ongeluk online komen naar informatie over internationale conflicten.

‘Niet verantwoordelijk’

Ondertussen benadrukt Rusland opnieuw niet verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van vlucht MH17. Het land zegt niet bij het onderzoek naar de oorzaak van de ramp betrokken te zijn geweest en daarom geen vertrouwen te hebben in de onderzoeksresultaten van de internationale onderzoekscommissie JIT.

Zeven namen

ZEMBLA maakte eerder dit jaar de uitzending ‘Jacht op de Mh17 daders’. Daarin gaven voormalig topmensen van de Oekraïense geheime dienst zeven namen vrij van de vermoedelijke MH17-daders. Het ging ondermeer om de Russische officieren Igor Girkin, Sergey Dubinsky en Nikolai Tkachev.

Namen van vermoedelijke MH17-daders genoemd

Lees ook: ZEMBLA onthult: 'Namen van vermoedelijke MH17-daders genoemd'

MH17-ramp

Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door een Buk-raket, een wapen van Russische makelij. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen waren 196 Nederlanders.

Kijk hier een fragment uit ‘Jacht op de MH17 daders’

Bron: ANP