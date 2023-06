Provincie Zuid-Holland over Chemours: 'Het Openbaar Ministerie is aan zet' • Gisteren • leestijd 1 minuten • 180 keer bekeken • bewaren

De provincie Zuid-Holland vindt dat het Openbaar Ministerie aan zet is om te kijken of vervolging tegen DuPont/Chemours ingesteld kan worden. "Als DuPont/Chemours al langer wist van de schadelijkheid van PFOA zonder dit te melden, dan lijkt ons dat een zaak voor het OM om dit nader te onderzoeken", schrijft de provincie in een reactie op de Zembla-uitzending 'De PFAS-doofpot'.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid deed namens de provincie Zuid-Holland in 2016 al aangifte tegen Chemours voor het uitstoten van PFOA zonder vergunning. "Er heeft toen een strafrechtelijk onderzoek plaatsgevonden. Het OM is aan zet om een beslissing over vervolging te nemen", aldus de provincie.

Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland:

Interne documenten

Zembla kreeg het afgelopen jaar honderden documenten in handen over de manier waarop de industrie het gevaar en schadelijkheid van PFAS sinds de jaren ’60 heeft achtergehouden. Uit de documenten blijkt dat DuPont (nu Chemours) in Dordrecht al 30 jaar geleden wist dat ze het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig vervuilden met grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende PFAS. Uit de stukken blijkt ook da DuPont decennialang zweeg over de risico’s van PFOA voor mens en omgeving.