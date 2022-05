Een dans voor Oekraïne

Jarenlang was Oekraïner Alexander Zhembrovskyy de grote ster van het Nationale Ballet. Zes jaar geleden stopte hij: Alexander besloot nooit meer een podium te betreden. Tot nu. De oorlog in zijn vaderland grijpt hem zo aan, dat hij zijn land wil dienen via een eigen choreografie. In een laatste ultieme dans lucht Alexander zijn hart en verwerkt hij de pijn van zijn vaderland Oekraïne.

In de Amsterdamse Westergasfabriek danst Alexander Zhembrovskyy op muziek van de populaire Oekraïense band Okean Elzy. Alexanders ouders ontvluchtten Kiev en trokken bij hem in. Zijn broer is kolonel in het Oekraïense leger en belast met de verdediging van de hoofdstad. Vanuit zijn appartement op vier hoog in Amsterdam helpt Alexander vluchtelingen en organiseert hij inzamelingsacties.