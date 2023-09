De gevolgen van fijnstof in Europa: 428.000 doden per jaar 16-10-2017 • leestijd 2 minuten • 353 keer bekeken • bewaren

Ondanks het feit dat auto’s schoner worden en de luchtkwaliteit op veel plaatsen langzaam verbetert, overlijden in Europa nog steeds meer dan 500.000 mensen per jaar aan de gevolgen van ongezonde lucht. Dat blijkt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap EEA. Alleen al in Europa is fijnstof de oorzaak van 428.000 vroegtijdige overlijdens per jaar.

Ongezonde lucht

Uit het rapport blijkt dat de meeste inwoners van Europese steden nog steeds worden blootgesteld aan ongezonde lucht, ondanks de maatregelen die verschillende landen nemen tegen luchtvervuiling. Wegverkeer, landbouw, energiecentrales, industrie en huishoudens veroorzaken de meeste luchtverontreiniging in Europa.

Belangrijkste vormen van vervuiling

De drie belangrijkste vormen van vervuiling leidden in 41 Europese landen in 2014 tot 520.400 voortijdige overlijdens, tegenover 550.000 in 2013. Fijnstof maakte naar schatting 428.000 slachtoffers, terwijl stikstofdioxide (NO2) en troposferische ozon (O3) respectievelijk 78.000 en 14.400 mensen voortijdig het leven kostte.

'Niet accepteren'

De Belgische directeur van het Europees Milieuagentschap Hans Bruyninckx vindt het bemoedigend dat Europese regeringen steeds meer proberen te doen om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar zegt ook:

“als samenleving zouden we de prijs van luchtverontreiniging niet mogen accepteren. Met ingrijpende beslissingen en slimme investeringen in schoner vervoer, schonere energie en een schonere landbouw kunnen we niet alleen de vervuiling aanpakken maar ook de kwaliteit van ons leven verbeteren."

Kort geding tegen Nederlandse Staat

Ook in Nederland Ook in Nederland overlijden duizenden mensen aan de gevolgen van fijnstof in de lucht. Eind augustus oordeelde de rechter nog dat de Nederlandse staat meer moet doen tegen luchtvervuiling. Die uitspraak was de uitkomst van een kort geding dat Milieudefensie had aangespannen tegen de Nederlandse staat. Daarin had de milieuorganisatie geëist dat Nederland zich houdt aan de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide (NO2), iets wat nu niet het geval is.

Normen overschreden

Hoewel de luchtkwaliteit in Nederland de afgelopen jaren op veel plaatsen is verbeterd, is de lucht op verschillende plekken vuiler dan mag van de Europese Unie. Op 99 van de 320.000 meetpunten wordt de norm voor stikstof overschreden en op 54 punten is er te veel fijnstof in de lucht.

