D66, CDA en GroenLinks stellen Kamervragen over PFAS-schandaal Vandaag

Coalitiepartij D66 wil precies weten sinds wanneer de Nederlandse overheid op de hoogte is van het feit dat afvalverwerker Indaver PFAS-loost in het water dat uitkomt in de Westerschelde. Ook wil de partij weten waarom de Kamer hier niet over is geïnformeerd. Dat blijkt uit Kamervragen die Kamerlid Kiki Hagen stelt aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers en Vivianne Heijnen naar aanleiding van de Zembla-uitzending 'Het PFAS-schandaal'.

Zembla onthulde in de uitzending ‘Het PFAS-schandaal’ dat de Nederlandse overheid zich achter de schermen al zeker een jaar grote zorgen maakt over de Antwerpse afvalverwerker Indaver. Die loost al jaren PFAS in het water. Indaver blijkt een belangrijke bron van PFAS-vervuiling in de Nederlandse Westerschelde te zijn.

D66 wil van minister Harbers weten of het klopt dat Indaver jarenlang PFAS heeft geloosd en uitgestoten zonder hiervoor een vergunning te hebben en of het bedrijf nu wel voldoet aan de lozings-en uitstootsnormen, zoals opgenomen in de aangescherpte vergunning. De Vlaamse Omgevingsminister Zuhal Demir heeft Indaver op 18 juni nieuwe strenge normen opgelegd. Voor alle PFAS-stoffen geldt sinds 18 juni een lozingslimiet van 0,1 microgram per liter.

Maar Indaver heeft aangegeven “onmogelijk” aan de lozingsnormen te kunnen voldoen zonder het “geheel of gedeeltelijk stilleggen” van het bedrijf. Dat blijkt uit een uitspraak van de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen van 3 augustus. De Vlaamse Milieu-inspectie heeft tegenover Zembla toegegeven tot op heden niet gehandhaafd te hebben op de opgelegde norm.

Lees hier de Kamervragen van D66

Kamervragen CDA over waterkwaliteit

Ook coalitiepartij CDA heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de Zembla-onthullingen. Kamerlid Harry van der Molen wil weten wat wat de minister gaat doen nu Rijkswaterstaat zegt dat de waterkwaliteit van Zeeuwse wateren onaanvaardbaar verder verslechtert. Ook wil hij weten wat de minister vindt van de zorgen van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid over de beïnvloeding van de productie van drinkwater in Nederland.

Uit de stukken die Zembla in handen heeft blijkt namelijk dat het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid oproept om in het geval van Indaver “maximaal en onmiddellijk” het voorzorgsprincipe toe te passen. Het Agentschap benadrukt dat het van “zeer groot belang” is dat er door de lozingen geen effecten ontstaan “op de ruwwaterconcentraties voor de productie van drinkwater in Nederland. Nu niet en in de toekomst niet!!!”

Lees hier de Kamervragen van het CDA

GroenLinks: onderzoek naar PFAS in borstvoeding

GroenLinks reageert in Kamervragen op het bericht van Zembla dat bij vrouwen in de omgeving van de chemische fabriek Chemours hoge concentraties PFAS in de borstvoeding zijn gevonden. Kamerleden Kauthar Bouchallikht, Corinne Ellemeet en Laura Bromet willen weten of de overheid landelijk gaat onderzoeken of de hoge concentraties PFAS in borstvoeding zich beperken tot de omgeving van Dordrecht, of ook in andere delen van Nederland voorkomen.

Ook wil de partij weten wat de stand van zaken is rondom een publiekscampagne over blootstelling aan PFAS voor zwangere vrouwen. Kamerlid Bouchallikht had daar 11 september 2021 om gevraagd.

Lees hier de Kamervragen van GroenLinks

Eerder stelde de Partij voor de Dieren ook Kamervragen naar aanleiding van de Zembla-uitzending.