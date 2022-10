Californië: ‘Glyfosaat is kankerverwekkend’ 27-06-2017 • leestijd 1 minuten • 51 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse staat Californië heeft de stof glyfosaat op een lijst met kankerverwekkende stoffen geplaatst. Dat maakte het milieuagentschap OEHHA bekend. Het bedrijf Monsanto dat onkruidverdelger ‘Roundup’ met glyfosaat produceert, probeerde plaatsing op de lijst te voorkomen via een rechter. Maar Monsanto verloor de rechtszaak.

Het bedrijf moet vanaf 7 juli voortaan waarschuwingen op de verpakkingen van Roundup aanbrengen. Monsanto is het er niet mee eens en heeft hoger beroep aangekondigd.

Omstreden gif

In Europa staat glyfosaat ook ter discussie vanwege de mogelijke schadelijkheid voor de gezondheid. ZEMBLA maakte er de uitzending 'Glyfosaat, omstreden gif' over. De vergunning van Monsanto voor de Europese markt loopt af en moet eind dit jaar worden verlengd. Dat zou dan voor een periode van tien jaar zijn. De Europese Commissie moet nog een advies uitbrengen over een verlenging van de vergunning.

België vindt het risico te groot en wil niet wachten tot de commissie met een advies komt. De minister heeft het plan voor een verbod ingediend en op zijn vroegst zou het in september van kracht zijn. Nederland wil wel wachten op een advies van de Europese Commissie.

België vindt glyfosaat bloedlink

Burgerinitiatief

In nog geen vijf maanden hebben ruim een miljoen Europeanen hun handtekening gezet onder een groot burgerinitiatief voor een verbod van onkruidverdelgers waarin het omstreden middel glyfosaat is verwerkt. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde vorig jaar dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is.