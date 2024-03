Burenraad van DuPont en Chemours stopt ermee: ‘Vertrouwen in bedrijven onvoldoende’ 06-03-2024 • leestijd 2 minuten • 168 keer bekeken • bewaren

De Burenraad van DuPont en Chemours in Dordrecht heeft besloten zichzelf na zeven jaar op te heffen. Door de manier waarop Chemours reageerde op de Zembla-uitzending ‘De PFAS-doofpot’, kwam het vorig jaar al tot een opschorting van de samenwerking. De bedrijven weigeren namelijk in het openbaar antwoord te geven op vragen die de Burenraad heeft naar aanleiding van de uitzending. Die vragen zijn nog steeds niet beantwoord: "Uiteindelijk was het vertrouwen in de bedrijven onvoldoende voor een vruchtbare samenwerking”, schrijft de raad in een verklaring.

Ook de reacties van de omgeving hebben de Burenraad tot het besluit gebracht ermee te stoppen. Dat lezen we in een gespreksverslag van de laatste vergadering die de Burenraad met directeur An Lemaire van Chemours hield: “Uit de reacties maakt de raad op dat veel mensen in de omgeving de raad lang hebben gezien als ‘schoothondje’ van de bedrijven. Dat is volgens de raad een onjuist beeld. En dit heeft ook als gevolg dat er geen nieuwe deelnemers te vinden zijn.”

'Het woord 'empathie' kennen ze niet bij Chemours'

Aan het AD legt een van de leden uit de raad uit waarom stoppen onvermijdelijk was: “Wij konden op verjaardagsfeestjes de opstelling van Chemours niet meer uitleggen. Van het woord empathie hebben ze bij Chemours nog niet gehoord.”

Een laatste advies van de Burenraad aan de bedrijven en betrokken overheden is dan ook: “Blijf in contact en in gesprek met de omgeving.”

De PFAS-doofpot