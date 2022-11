Arbeidsinspectie: Zeker 2500 malafide uitzendbureaus in Nederland

Ongeveer een op de zeven uitzendbureaus overtreedt bewust de wet. Dat komt bij benadering neer op zo'n 2500 malafide bedrijven, schat Rits de Boer, inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie in een interview met NRC . Het gaat vaak om uitbuiting van arbeidsmigranten. Bij de uitzenders wordt bijvoorbeeld minder dan het minimumloon betaald, worden overuren niet uitgekeerd, wordt de arbeidstijdenwet overtreden of worden onterecht boetes uitgedeeld aan uitzendkrachten die te laat op het werk komen.

Arbeidsmigranten wonen vaak in erbarmelijke omstandigheden, met te veel mensen in slecht onderhouden woningen, of in stacaravans op verloederde vakantieparken. Zembla maakte daarover begin deze maand de uitzending 'Niet in mijn achtertuin'.