Niet in míjn achtertuin

In ons land wonen en werken naar schatting een half miljoen Oost-Europese arbeidsmigranten. Ze plukken onze tomaten, slachten onze varkens en sorteren onze pakjes. Zonder hen zou het personeelstekort nog groter zijn en de economie voor een groot deel stilliggen. Toch wonen ze vaak in erbarmelijke omstandigheden, met te veel mensen in slecht onderhouden woningen, of in stacaravans op verloederde vakantieparken.