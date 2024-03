Animal Rights eist strafrechtelijke vervolging van eendenslachterij

Animal Rights heeft bij het OM een verzoek ingediend om eendenslachterij Tomassen Duck-To strafrechtelijk te vervolgen. De eendenslachterij diende het verzoek in wegens meerdere overtredingen op een boerderij van de slachterij in Ermelo. Dat schrijft De Stentor .

De boerderij zou tienduizenden eenden meer in zijn stallen hebben dan toegestaan. Dat blijkt uit ruimingscijfers over de vogelgriep. Er waren ongeveer 100.000 eenden geruimd, terwijl het bedrijf een vergunning heeft voor 80.595 eenden. Uit onderzoek van de Omgevinsdienst bleek dat de overschrijding van de vergunning niet incidenteel was. Op zes andere momenten waren er meer eenden dan toegestaan op het bedrijf.

Tomassen-Duck To is sinds 2021 eigenaar van de eendenboerderij. Het bedrijf kreeg dwangsommen, maar boetes bleven uit. Animal Rights vroeg de provincie Gelderland in te grijpen, maar dat is tot op heden niet gebeurd volgens de dierenwelzijnsorganisatie.



De advocaat van Animal Rights zegt tegen De Stentor de overtredingen zo ernstig te vinden dat strafvervolging nodig is, ook omdat de stikstofgevolgen groot zijn voor de Veluwse natuur. Dat bleek in de Zembla-uitzending ‘De pekingeenden van Gelderland’.