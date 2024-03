De pekingeenden van Gelderland 07-03-2024 • leestijd 1 minuten • 2644 keer bekeken • bewaren

Jaarlijks worden er miljoenen pekingeenden geslacht in Ermelo, bij de enige eendenslachterij in ons land. Het eendenvlees gaat naar Chinese restaurants en Aziatische toko’s, maar het overgrote deel gaat naar het buitenland. Die slachterij is al jarenlang onderdeel van wat een ‘hoofdpijndossier’ van deze Gelderse gemeente wordt genoemd.

Omwonenden klagen over stankoverlast en liggen met de gemeente en het bedrijf in de clinch over vergunningen. Vorig jaar constateerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat de eenden tijdens het slachtproces nodeloos lijden, wat het bedrijf op enkele dwangsommen is komen te staan. Niet alleen de slachterij, maar ook de eendenhouderijen die de eenden leveren worden nauwlettend in de gaten gehouden door verschillende dierenwelzijnsorganisaties.

Zo onthulde Animal Rights in 2018 schokkende beelden over hoe de pekingeenden worden gevangen voor de slacht. Daarnaast zijn er zorgen over hoe de eenden worden gehouden omdat ze geen toegang hebben tot open water. Op die manier wordt niet tegemoetgekomen aan de natuurlijke behoeften van de eenden, zeggen dierenwelzijnsorganisaties. Van oudsher zijn de meeste eendenhouderijen in de provincie Gelderland te vinden, voor een deel vlak langs de Veluwe. Wat betekent de uitstoot van ammoniak door de eenden voor het stikstofbeleid van deze provincie? Zembla over de omstreden Gelderse pekingeend.

