Advies: adoptiezaak Dilani Butink moet over

De advocaat-generaal heeft in een advies aan de Hoge Raad gesteld dat de Nederlandse staat en de adoptiebemiddelingsorganisatie gegronde redenen hebben om in cassatie te gaan tegen een uitspraak over de adoptie van Dilani Butink uit Sri Lanka in 1992. Hij geeft het advies de eerdere beslissing van het gerechtshof van Den Haag te vernietigen en de zaak aan een nieuw hof toe te wijzen.

Dilani Butink werd in 1992 geadopteerd uit Sri Lanka en weet door misstanden nog altijd niet wie haar biologische ouders zijn. Volgens haar heeft de Nederlandse overheid te weinig gedaan om gesjoemel met adopties te voorkomen. Daarom spande ze een rechtszaak aan tegen de staat. Ze wil dat de overheid schuld erkent, haar schadeloos stelt en een DNA-databank opricht voor geadopteerden uit Sri Lanka.

Juridische strijd

In eerste instantie stelde de rechter dat de zaak van Dilani is verjaard. Na een vernietigend rapport over interlandelijke adoptie verviel de verjaringstermijn. In het hoger beroep oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat de overheid en een adoptiebureau beter hadden moeten controleren op misstanden bij de adoptie van Dilani.

Eind vorig jaar besloot de staat in cassatie te gaan tegen de uitspraak. De Hoge Raad toetst dan of de rechtsregels goed zijn toegepast. De gang naar de hoogste rechter is opmerkelijk, omdat de Staat eerder excuses heeft aangeboden voor het onrechtmatige optreden van de overheid bij interlandelijke adoptie. “Ik vind het verschrikkelijk. Dit is zo slopend”, reageerde Dilani destijds op deze stap.

Maar de beslissing van de staat kan op begrip rekenen van de advocaat-generaal Gerbrant Snijders. Het oordeel moet volgens hem worden gebaseerd op de regels die ten tijde van de adoptie van kracht waren. "Destijds bestond niet de verplichting voor adoptiebemiddelingsorganisaties om de gegevens die door buitenlandse instanties werden verstrekt, te controleren", schrijft Snijders. Bovendien heeft het hof in Den Haag de verwerping van het beroep op verjaring onvoldoende gemotiveerd.