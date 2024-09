Zwerfafval opruimen tijdens World Cleanup Day

En dat is hard nodig. In 2020 werd wereldwijd 2,24 miljard ton afval geproduceerd, en de afvalproductie zal naar verwachting de komende 30 jaar met 70% toenemen. Slechts 9% van de 8300 miljoen ton nieuw plastic is gerecycled. Ook in Nederland vormt zwerfafval een groot probleem: plastic afval van bedrijven en consumenten belandt vaak in de natuur, waar het aanzienlijke schade aanricht aan het milieu en een directe bedreiging vormt voor mens en dier.

Op vrijdag 20 september is het weer zover: World Cleanup Day 2024. Deze wereldwijde actiedag, waarop mensen in ruim 190 landen zich inzetten voor een schonere, groenere planeet, wordt ook in Nederland gehouden. Overal in het land organiseren actieve inwoners, verenigingen, vrijwilligersgroepen, bedrijven en scholen acties om samen zwerfafval op te ruimen.

Verschillende natuurorganisaties, waaronder IVN Natuureducatie, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, organiseren opruimacties in natuurgebieden door heel Nederland. 'We kennen allemaal de schokkende plaatjes van zeedieren met plastic vervuiling, maar ook de natuur dichtbij in onze rivieren en bossen heeft veel te lijden van plastic zwerfafval. Met ons allen kunnen we veel leed voorkomen,' aldus projectleider Joost Barendrecht van IVN.

Ontstaan van World Cleanup Day

World Cleanup Day is in 2008 ontstaan in Estland, waar 50.000 mensen zich verenigden om het hele land in slechts vijf uur op te ruimen. Dit simpele maar krachtige idee heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een wereldwijde beweging, met miljoenen vrijwilligers die zich elk jaar inzetten voor een schonere, groenere wereld. In Nederland wordt World Cleanup Day gecoördineerd door IVN Natuureducatie, met steun van vele andere organisaties en vrijwilligers. Door heel Nederland worden diverse opruimacties georganiseerd, waarbij iedereen welkom is om een steentje bij te dragen aan een schonere leefomgeving.

Verschillende activisten ruimen niet op

Tijdens de PAC (Plastic Activisten Conferentie) gaan in Leiden plastic activisten een stap verder: Hoe kunnen we voorgoed stoppen met opruimen? Op 20 september wordt tijdens de conferentie dieper ingegaan op wat we van zwerfafval kunnen leren en hoe we verpakkingen zodanig kunnen ontwerpen dat ze niet meer op straat eindigen. “We richten ons deze dag niet op de consument, maar op de verpakking zelf,” aldus Merijn Tinga. “Bijvoorbeeld; welke eigenschappen van een leeggedronken beker bepalen nu dat deze in de bosjes belandt?”

Hoewel opruimen belangrijk blijft, vinden de organisatoren van PAC dat het tijd is voor structurele oplossingen. De jaarlijkse opruimacties pakken de kern van het probleem niet aan. “De plastickraan is inmiddels wat dichter gedraaid, maar de noodzaak blijft en we blijven maar dweilen. Hoog tijd dat die kraan écht dicht wordt gedraaid, zodat we kunnen stoppen met opruimen.” Zegt Dirk Groot van Zwerfinator.