Zwemwater Dordrecht bevat minder PFAS na extra 'doorspoeling'

Na extra "doorspoeling" van de plas stelt Waterschap Hollandse Delta vast dat de PFAS-waarden fors zijn gedaald en trekt de provincie het negatieve advies in. "We zijn blij dat we erin zijn geslaagd om de PFAS-concentraties terug te brengen tot ruim onder de grenswaarde van het RIVM en dat mensen deze zomer weer verantwoord kunnen zwemmen in de plas", zegt gedeputeerde Arne Weverling.

Zwemmen in de plas Merwelanden bij Dordrecht is weer verantwoord nu uit metingen is gebleken dat de PFAS-concentraties ruim onder de advieswaarden van het RIVM liggen. De provincie Zuid-Holland gaf ruim een jaar geleden een negatief zwemadvies voor de plas die een paar kilometer van de Chemours-fabriek ligt.

"Zeker als je niet op vakantie gaat of niet naar de zwembaden kunt, is dat ontzettend mooi nieuws", vult de Dordtse wethouder Tanja de Jonge aan. Maar er is nog werk aan de winkel. "Er moet verder gezocht worden naar waar de PFAS vandaan komt en het moet opgeruimd worden, want we hebben het hier over de gezondheid van inwoners."

Populaire recreatieplas

De populaire recreatieplas is begin juni doorgespoeld, wat bijvoorbeeld ook gebeurt als sprake is van blauwalg. De PFAS-gehalten in het water daalden daarna langzaam, waarna het doorspoelen is versneld. De PFAS-waarden liepen daardoor sterker terug. Die lagen in de laatste twee weken van juli op ongeveer een zesde van wat het RIVM onverantwoord acht voor zwemwater. Het instituut bepaalt die waarden op basis van de effecten van de diverse soorten PFAS op de gezondheid.

Zwemmen in de plas kan in ieder geval tot en met 30 september, het eind van het zwemseizoen. Tot die tijd wordt het water doorgespoeld. Ondertussen gaat het onderzoek naar de bron van de vervuiling door. Als dat klaar is volgen zo nodig vervolgstappen.

Rol van Chemours

Chemours heeft eerder beloofd bij te dragen aan het schoonmaken van de Merwelandenplas. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben de fabrikant van kunststoffen aansprakelijk gesteld voor de vervuiling van het grondwater door PFAS op hun grondgebied. De rechter acht dit in ieder geval voor de periode tussen 1984 en 1998 bewezen.