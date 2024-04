Zwemmende hermelijn, fuut met te grote vis en kraanvogels

Een zwemmende hermelijn in wintervacht, een fuut met een te grote vis en foeragerende kraanvogels. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de Zelf Geschoten special van Vroege Vogels TV. De winnende video deze week is de zwemmende witte hermelijn van Bert Smidts! Een leuk feitje over deze marterachtige: veel hermelijnen krijgen in de winter een witte vacht. Maar het puntje van hun staart, blijft altijd zwart.