Zwemmende edelherten | Zelf Geschoten

Wat zwemt daar? Fred van der Tak filmde eind februari deze groep zwemmende edelherten in de Oostvaardersplassen! Edelherten zijn namelijk hartstikke goede zwemmers. In 2022 waagde een groep al de oversteek van het Leuvenumse Bos naar de Randmeerbossen, waar nu ook edelherten te vinden zijn.

Bij edelherten denken de meeste mensen aan de bronsttijd, die in de herfst plaatsvindt. Alles draait dan om de voortplanting. Buiten de bronsttijd is het leven van het edelhert heel anders. De mannetjes, die elkaar in de herfst niet konden uitstaan, leven nu samen in kleine roedels. Ze werken aan hun fitheid en stoeien met elkaar om in te kunnen schatten wie er in de bronst de grootste concurrent zal zijn.