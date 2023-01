Zweden start de wolvenjacht, 75 wolven mogen gedood worden

De grootste wolvenjacht in Zweden, sinds de herinvoering van de jachtvergunning voor deze dieren in 2010, is maandag begonnen. Volgens de Zweedse televisiezender SVT mogen jagers dit jaar 75 van de 460 in het wild voorkomende wolven doden. Dierenrechtenactivisten protesteren tegen de beslissing omdat de jacht het voortbestaan van het dier op het spel zet.

"De jacht is absoluut noodzakelijk om de toename van het aantal wolven af te remmen. De wolvenpopulatie is de grootste die we in de moderne tijd hebben gehad", zei Gunnar Glöersen van de Zweedse vereniging voor de jacht tegen de BBC die mee waren tijdens het jagen. In totaal zijn er sinds 2010 203 wolven gedood bij officieel toegestane jachtpartijen, volgens cijfers van de SVT.