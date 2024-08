Zweden opent jacht op beren ondanks protest van dierenbescherming

In Zweden is het jaarlijkse seizoen voor de jacht op beren begonnen. Jagers mogen 486 bruine beren afschieten, maar dierenrechtenorganisaties vinden dat een veel te hoog aantal. De jagers zijn direct aan de slag gegaan, want in de eerste uren hebben ze direct zeventig beren gedood. Het jachtseizoen duurt tot 15 oktober, of tot het maximale aantal beren is afgeschoten.