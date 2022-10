Zwarte wiek als oplossing vogelslachtoffers windmolens

Hier in het noorden van het land komen de trekvogels Nederland binnen. Ook is de Groninger Waddenkust een belangrijke broedlocatie, overwinteringsplek en tussenstation om tot rust te komen tijdens de trek. Het is een komen en gaan in de Groningse lucht. Maar in de Eemshaven staan allemaal windturbines op ze te wachten: een groot obstakel die jaarlijks duizenden vogels het leven kost.

De windmolens van de Eemshaven vormen een gevaar voor vogels. Een groot deel vliegt er gewoon langs, maar er zijn ook vogels die de grote wieken niet weten te vermijden. Per windmolen sterven hier zo’n vijftig à zestig vogels per jaar. Dat is meer dan bij andere windmolens in Nederland, want de Eemshaven ligt in een druk vogelgebied en op de trekroute.