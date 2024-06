Hakkende zwarte specht zit onder de mieren

Tijdens een wandeling in het Haaksbergerveen hoorde natuurfilmer Gerard Manders hard geklop. En ja hoor, een drietal meter verderop zagen hij en zijn vrouw een zwarte specht hakken in een oude berk. "Prachtig! Gelukkig kon ik bijgevoegde video maken met mijn camera", schrijft hij. De zwarte specht, gespecialiseerd in het eten van houtmieren, zit helemaal onder zijn eigen maaltijd. Hij eet de mieren namelijk niet alleen op, ze lopen ook over het hele lijf van de vogel.