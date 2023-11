Zwarte specht op zoek naar insecten

De zwarte specht is een zeldzame soort in Nederland. Het aantal broedparen wordt geschat op rond de 1.000. In de winter is de zwarte specht vooral aangewezen op mierenhopen en mieren die leven in opgeslagen hout. Overdag zoeken ze naar voedsel, maar als het gaat schemeren zoeken de spechten hun slaapplaats op, in dit geval de bomen waar ze een nest hebben.