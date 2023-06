Zwarte specht is het icoon van het productiebos

Hoewel zwarte spechten hun voedsel zoeken bij naaldhout, hakken ze hun hollen uit in beuken met hun grote stevige snavel. Hierin leggen ze maximaal vijf eieren die het mannetje en vrouwtje om en om uitbroeden. Wanneer de jongen uitkomen, vliegen ze af en aan om voedsel te brengen. Uiteindelijk zijn de jonge spechten zo groot, dat de ouders niet meer in het hol passen. Ze slapen dan in de buurt in een ander holletje.