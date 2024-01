Zwarte ibis schrikt van boeggolf

De zwarte ibis dankt zijn naam aan zijn overwegend zwarte verenkleed. De veren kunnen echter een iriserende glans vertonen, variërend van paars tot groen, vooral in goede lichtomstandigheden. De snavel is naar beneden gebogen en heeft een roodachtige tint.

In de 20e eeuw werd de zwarte ibis regelmatig waargenomen als een zeldzame bezoeker in Nederland. Vanaf het eind van de jaren 1980 is het aantal waarnemingen echter aanzienlijk toegenomen. Deze toename in waarnemingen wordt mogelijk veroorzaakt door uitbreiding van de populaties in Frankrijk en Spanje. Toch meldt BirdLife International een wereldwijde afname van de populatie door de afname van natte natuurgebieden.