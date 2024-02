Zwartbuikwaterspreeuw duikt in water | Compilatie

Johan Westra filmde er eentje bij de Amsterdamse Waterleidingduinen. De vogel lijkt eerst nog een beetje te twijfelen over de grote sprong naar beneden, maar springt dan toch. Na enkele korte duikjes, heeft de vogel al een eerste prooi te pakken. Na twee larven is de missie geslaagd en gaat hij weer vlot uit het water.

De zwartbuikwaterspreeuw is helemaal aangepast aan het leven bij het water. Ze zoeken hun prooien namelijk in beekjes en riviertjes, het liefst met een stenen bodem. Onder water draaien ze steentjes en kiezels om, op zoek naar (larven van) haften, steenvliegen, kreeftjes, waterpissebedden en andere ongewervelden. In deze compilatie zien we een aantal zwartbuikwaterspreeuwen het water in duiken.

De zwartbuikwaterspreeuw kan niet alleen goed duiken, maar ook prachtig zingen. Dat zien we in het filmpje van Stephan Jourdan die er eentje vastlegde aan de rand van het water in Zoetermeer. Ook Sjoukje Hofstede zag er eentje die net onderduikt in een snelstromend beekje. De vogels geven dan ook de voorkeur snelstromende, ondiepe, zuurstofrijke waterlopen.

Dat zien we ook in de video van Caroline Meerbuik, waar een zwartbuikwaterspreeuw precies in de stroomversnelling duikt. Hij komt al snel weer gemakkelijk boven. Dat is dankzij de stevige bouw van deze vogel die helemaal is aangepast op jagen in stromend water. Die compacte bouw zien we duidelijk in het filmpje van Wilma van der Vliet die de vogel langs de zijkant filmde.

Verschillende soorten waterspreeuwen

Roodbuikwaterspreeuw © Ina Bouhuijzen