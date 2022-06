De zwartblauwe rapunzel, dwergsterns op Texel en alle overige onderwerpen

Deze plant kan door zijn unieke bloeiwijze eigenlijk met geen andere verward worden. De zwartblauwe kroonbladeren zijn eerst buisvormig vergroeid, waarna ze tijdens de bloei openklappen. De bovenste bloemen in de aar blijven echter vergroeid. Verslaggever Henny Radstaak zag deze zeldzame plant in het Wijboschbroek, samen met Sascha van der Meer van FLORON en Sheila Luijten van Science 4 Nature.

Dwergstern op Texel

Een dwergstern is een kleine stern met een hoop lef: de vogel broedt namelijk op kwetsbare schelpenstrandjes langs de kust. Bij de Slufter op Texel broedt een nog relatief grote kolonie, maar deze staat onder druk van recreanten die het niet zo nauw nemen met afzettingen. Verslaggever Merlijn Schneiders is op Texel met boswachter Thomas van der Es en ziet naast dwergsterns veel andere unieke kustvogels.

De huiszwaluwenkolonie bij de studio

Al jaren broeden er huiszwaluwen bij onze studio in het Naardermeer. Dick Jonkers heeft deze kolonie jarenlang gemonitord met de vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken en vertelt over deze bijzondere beesten. Waar overwinteren ze? Hebben ze last van de droogte van afgelopen lente? Wordt zo’n hoog en droog nest ook wel eens gekaapt door andere vogels?

© Fotograaf: corineoste

Met een kruiwagen aarde naar Parijs wandelen

Aarde, iets vanzelfsprekends maar ontzettend belangrijks, verdient meer bescherming en waardering volgens Henry Mentink. Daarom wil Henry de aarde op de werelderfgoedlijst. Om dit te bewerkstelligen wandelt hij met een kruiwagen vol met aarde van over de hele wereld van zijn Gelderse woonplaats Varik naar het hoofkantoor van Unesco in Parijs. We spreken hem als hij net is aangekomen in de Franse hoofdstad.

Henry Mentink met kruiwagen © Henry Mentink

Antoni van Leeuwenhoek

Antoni van Leeuwenhoek, geboren in 1632, was de eerste microbioloog ooit. Met zijn zelfgemaakte microscopen onderzocht hij de meest uiteenlopende onderwerpen, van luizeneieren en sperma tot bacteriën en facetogen van libellen. Dirk van Delft, oud-directeur van Rijksmuseum Boerhaave, schreef een biografie over deze revolutionaire Delftse wetenschapper: Onzichtbaar leven. Antoni van Leeuwenhoek en de wondere wereld van de microbiologie.

Na het stikstofprobleem komt de fosforcrisis