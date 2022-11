Zwangerschapsverlof en pensioen voor dieren

Bij de oprichting heeft de Vakbond voor Dieren goed gekeken naar wat er zo’n 100 jaar geleden speelde bij de oprichting van vakbonden voor de arbeiders, die zonder enige wettelijke bescherming lange dagen in de fabriek maakten, tegen een karig loontje. De Rooij: “uiteindelijk zagen werkgevers dat verbetering van de arbeidsomstandigheden voor hun werknemers en ook voor hun bedrijf beter was”. Inmiddels is de Vakbond voor Dieren in gesprek met een aantal boeren over een CAO voor dieren, maar er zijn ook veehouders die er lacherig over doen. “Twintig jaar geleden werd er ook gegniffeld toen de Partij voor de Dieren werd opgericht, dus grinnikende boeren geven mij juist hoop”, aldus een strijdlustige Marjolein de Rooij.