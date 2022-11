Zwanenbroeders, faunatunnels en alle overige onderwerpen

Het is volgens velen een mysterieuze vogel: de zwaan. Dat is dan ook de reden, dat zwanen al eeuwen worden omschreven in sprookjes, mythen en verhalen. Ook in hogere kringen spreekt de zwaan al eeuwen tot de verbeelding. Waarom? Dat lees je in het boek ‘Zwanen, veertig cultuurhistorische verhalen’. Onze verslaggever Pleun Aarts reist met de schrijver naar het zwanenbroedershuis in Den Bosch, waar de zwaan al sinds 1483 op een voetstuk wordt geplaatst.