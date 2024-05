Zuur uit PFAS-pesticiden verontreinigt oppervlakte water

In diverse landbouwgebieden en wateren in Europa, waaronder in de Drentsche Aa, zijn forse concentraties trifluorazijnzuur (TFA) gevonden. Dat meldt Pesticide Action Network (PAN) Europe op basis van een onderzoek van 23 oppervlakte- en zes grondwatermonsters uit tien EU-landen. TFA komt onder meer voort uit PFAS-pesticiden en andere 'forever chemicals'.