'Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed' mag Dier&Recht toch zeggen

De uitspraak "zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed" is toch niet onrechtmatig. De rechtbank Midden-Nederland heeft stichting Dier&Recht daar gelijk in gegeven. De rechters hadden weinig andere opties, zo blijkt uit het vonnis, want de andere partij in het geschil kwam niet opdagen tijdens de zitting. Dat was boerenactiegroep Agractie. Die liet eerder al weten geen verweer te voeren in de zaak, omdat dat tot zeer hoge kosten zou kunnen leiden.