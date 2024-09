Zuiden Duitsland lijdt onder muggen Nieuws • 30-07-2010 • leestijd 1 minuten • 168 keer bekeken • bewaren

Nederlanders die snel door muggen worden gestoken, kunnen het zuiden van Duitsland beter mijden. In de deelstaten Beieren, Baden-Württemberg, Hessen en Rijnland-Palts is het volgens de autoriteiten een ,,uitzonderlijk steekmuggenjaar''. De bewoners van het noorden en oosten van het land hebben door de droge en warme zomer veel minder last van de insecten. ,,Er zijn daar weinig plassen en meertjes waarin de larven zich kunnen ontwikkelen'', zegt Heidrun Nolte van een natuurbeschermingsorganisatie in de noordelijke havenstad Bremen.

De medewerkers van een regionale bestrijdingsorganisatie in Zuid-Duitsland zijn bijna dag en nacht in touw om met een biologisch middel de larven langs de Rijn tussen Bingen en Sasbach/Kaiserstuhl te vernietigen. Alleen al in juni is 7500 hectare, ongeveer 10.000 voetbalvelden, op die manier bewerkt. Eind juli kon dat worden overgedaan. Het waterpeil van de Rijn was door de vele regen zo gestegen dat weilanden en andere gebieden waar de muggen hun eitjes hadden gelegd, overstroomden. Door het water konden de eitjes uitkomen.

Bron: ANP