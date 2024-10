Zuid-Holland kent vergunning toe voor afschieten damhertenroedel

De provincie ziet geen andere optie dan alle damherten afschieten, omdat "alternatieven zoals wegvangen van sterilisatie dieronvriendelijk en mogelijk of praktisch onuitvoerbaar zijn", zegt de provincie op basis van onafhankelijk onderzoek. Zuid-Holland heeft ervoor gekozen om alle doden te voorkomen, omdat het beheer lastiger is en minder goed voor de omgeving en verkeersveiligheid. Daarbij komt dat de huidige roedel is ontstaan ​​door drie ontsnapte damherten die zich vermenigvuldigd hebben.

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft namens de provincie Zuid-Holland een vergunning verleend om alle damherten in de Hoeksche Waard af te schieten. De provincie wil de roedel, die momenteel bestaat uit bijna honderd dieren, binnen vijf jaar weg hebben. Hoewel de omgevingsdienst daar nu formeel toestemming heeft gegeven, lijkt het er niet op dat jagers van de faunabeheereenheid snel het poldergebied van de Hoeksche Waard in zullen trekken.

Twee organisaties die zich inzetten voor dierenrechten - Animal Rights en Fauna4Life - hebben begin dit jaar al aangekondigd in beroep te gaan zodra de vergunning definitief is. "Zolang er geen uitspraak van de rechter is, zullen niet alle damherten worden geschoten om geen onomkeerbare situatie te creëren", aldus de provincie, die eind vorig jaar besloot om de hele roedel te laten doden.

Oproepen gedaan voor beheer

Diverse partijen die daarna een zienswijze in, waaronder de gemeente Hoeksche Waard die vooraf pleitte om in ieder geval een deel van de groep in leven te laten. Vanuit de Zuid-Hollandse politiek deed de coalitiepartijen GroenLinks-PvdA, BBB en CDA vorige week ook een oproep voor "beheer", wat wil zeggen dat een bepaald aantal damherten in de Hoeksche Waard zou mogen blijven.

Al bijna 25 jaar lopen er damherten in het wild rond in de polder tussen Numansdorp en Strijen, nadat enkele dieren ontsnapten uit een hertenkamp. Door de jaren heen werd de groep steeds groter. Volgens de provincie is de Hoeksche Waard echter geen betekenisvol voor de damherten. Alleen het noordelijk deel van de Zuid-Hollandse duinen is daarvoor aangewezen. Omdat de damherten afstammen van de drie ontsnapte dieren, is er waarschijnlijk sprake van inteelt. De damherten suggereren ook de verkeersveiligheid in gevaar brengen, schade aanrichten aan de landbouw en een schadelijke vormen voor de biodiversiteit.

Reacties dierenrechtenorganisaties

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life tekenen bij de provincie Zuid-Holland bezwaar aan tegen het doden van alle bijna honderd damherten in de Hoeksche Waard. Daarnaast gaan ze de rechter vragen om tot het bezwaar is behandeld, de vergunning voorlopig niet in te laten gaan.

Animal Rights-directeur Susan Hartland zegt "niet blij te zijn" met het besluit van de provincie om alle doden te doden. "Doden en veilig is verkeerd." Fauna4Life is ook niet te spreken over de beslissing. "Wij gaan hier zeker tegenin."

De actiegroep Team Damherten Hoeksche Waard, onder leiding van Ray de Boon, zet zich in voor het behoud van de herten en kondigt aan dat er binnenkort acties volgen. Er worden posters gedrukt, spandoeken gemaakt en er wordt geld ingezameld voor advertenties in kranten, schrijft De Boon op Facebook. "Deze acties zullen doorgaan tot aan de uitspraak van de rechter." Een eerdere petitie van de actiegroep voor het behoud van de herten werd ruim 8400 keer ondertekend.