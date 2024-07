Zuid-Holland gaat zelf Amerikaanse rivierkreeft aanpakken

Via een bijna unaniem aangenomen amendement (wijziging) op de begroting, ingediend door JA21 en BBB, maakten de Provinciale Staten van Zuid-Holland deze week 200.000 euro vrij voor de aanpak. Daarmee kan op korte termijn in het pilotgebied het vangen worden hervat. De Amerikaanse rivierkreeft knipt waterplanten weg, zorgt voor verslechtering van de waterkwaliteit en met zijn gegraaf voor instabiele oevers.

De provincie Zuid-Holland wil niet langer wachten op het Rijk en betaalt daarom dit jaar zelf de aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. De provincie heeft besloten om een vervolgpilot te financieren in de Krimpenerwaard, waar in de afgelopen drie jaar het wegvangen van de rivierkreeften "effectief en zinvol" bleek.

Zuid-Holland pleit samen met waterschappen, agrariërs en natuurorganisaties al geruime tijd voor aanpassing van de wet- en regelgeving, zodat het makkelijker wordt om de kreeften te vangen. Zo mogen nu alleen beroepsvissers dat doen. Ook is geld nodig voor het wegvangen. Volgens Zuid-Holland ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij het Rijk. Het vorige kabinet heeft de besluitvorming echter doorgeschoven naar het nieuwe kabinet, dat dit waarschijnlijk pas in de loop van volgend jaar behandelt.

"We hebben tegen de minister gezegd dat als het Rijk niet snel met een oplossing komt, we zo ongeveer de hele provincie Zuid-Holland tot pilotgebied benoemen en dan maar tegen de wet in gaan. Want we zijn er echt helemaal klaar mee", zei gedeputeerde Jeannette Baljeu (water en bodem) eind mei.

Kreeften vangen met fuiken en korven

Vlak voor haar overstap naar het Europees Parlement schreef de VVD-politica deze week in een brief aan de Staten dat "de aanpak van de rivierkreeften niet langer op zich kan laten wachten". De provincie financiert daarom nu zelf het wegvangen en hoopt dat het ministerie van LVVN volgend jaar ook bijdraagt. "Dit moet echt in de begroting van het nieuwe kabinet worden opgenomen, het is hun verantwoordelijkheid" aldus Baljeu.

In een polder bij Berkenwoude werd getest met het gericht wegvangen van rivierkreeften met fuiken en korven. Dit bleek volgens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard "effectief en zinvol". De verwachting is echter dat de problematiek terugkeert door het stoppen van de proef. "We werken samen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en natuur in de Krimpenerwaard. Ondertussen worden deze inspanningen deels tenietgedaan door de kreeften", zegt hoogheemraad Josien van Cappelle.