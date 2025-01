Zuid-Holland draait besluit over afschieten damherten niet terug

De Zuid-Hollandse politiek blijft toch staan achter het vorig jaar genomen besluit over het afschieten van alle damherten in de Hoeksche Waard. Een voorstel van Volt om hiervan af te zien en voor behoud van een deel van de populatie te gaan, leek vorige week in een commissievergadering op een meerderheid te kunnen rekenen. Bij de stemming woensdag in Provinciale Staten bleken de verhoudingen echter toch anders te liggen. Zo stemden alle coalitiepartijen, waaronder toch ook de BBB, tegen de motie (15-36)

Het college besloot een jaar geleden dat de bijna honderd damherten in de Hoeksche Waard moeten worden afgeschoten. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar brengen en schade aanrichten aan de landbouw. Ook is volgens experts sprake van inteelt. In oktober werd een vergunning verstrekt om de dieren te doden. Diverse organisaties, waaronder Animal Rights, Fauna4Life en een actiegroep uit de Zuid-Hollandse plattelandsgemeente, tekenden beroep aan bij de rechter. Een uitspraak wordt pas over twee jaar verwacht.