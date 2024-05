Zorgzame grauwe gans helpt de pulletje

Een jonge grauwe gans komt in de natuur een hoop uitdagingen tegen. Op een stormachtige dag op Texel, in het natuurreservaat De Petten, observeert Jos Korenkomp een familie grauwe ganzen. Wat volgde was een vertoning van ouderlijke zorg en doorzettingsvermogen, waarbij een oudergans alles op alles zet om zijn pullen te begeleiden tijdens de moeilijke oversteek.