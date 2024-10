Zorgen wetenschappers om natuurplan biodiversiteit

Wetenschappers van Wageningen University & Research maken zich zorgen over dat het kabinet een opgesteld natuurplan over biodiversiteit niet indient in de aanloop naar een top daarover. Zij schrijven daar zondag over op natuurplatform Nature Today.

Volgens de zes wetenschappers is het Nederlandse natuurplan opgesteld door beleidsmakers, kennisinstellingen, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties. Dat landen dat zouden doen, was afgesproken op de laatste Biodiversiteitstop in Montreal in 2022. Met de actieplannen, zo was het idee, wordt werk gemaakt van het beter beschermen en herstellen van de natuur en biodiversiteit.