Zorgen over plannen 2,5 miljoen zonnepanelen in het IJsselmeer

De komst van drijvende eilanden met zonnepanelen in het IJsselmeer is een stap dichterbij, maar de zorgen stijgen ook. De verkenning voor deze zogenaamder zonne-atollen is vrijwel afgerond en de overheid bepaalt voor de zomer of het initiatief verder mag. Ze moeten resulteren in versterking van de natuur, klimaatverandering tegengaan door het opwekken van zonne-energie én de kustregio zowel recreatief als economisch verbeteren. Er is nu echter kritiek vanuit de landbouwsector, de visserij en defensie.