Zonnende en roepende boomkikkers

Een bramenstruik is voor de boomkikker, ook wel braamkikker genoemd, een perfecte plek. De blaadjes van de bramenstruik houden door hun structuur goed de warmte vast, en doordat de takken wat ombuigen is er altijd wel een plekje in de zon. En als er een vijand nadert kan de boomkikker zich pardoes laten vallen tussen de struiken, en wordt het beschermd door de stekels van deze struiken.

In de Mortelen en Scheeken telt Jeanne Soetens samen met Bert Vervoort al jaren de boomkikkers. Dit doen ze op gehoor. Mannetjes boomkikker beginnen in april met het lokken van vrouwtjes door in de avond en nacht hard te roepen. Als ze met zijn allen tegelijk roepen, is het een oorverdovend geluid. Op dit moment zijn er zoveel boomkikkers in het gebied dat ze voornamelijk luisteren naar waar ze zitten, en of ze zich al aan het verspreiden zijn richting andere gebieden.