Zomertortel kampeert bij de boer

Sinds de jaren tachtig zijn we 95% van de zomertortels in ons land kwijtgeraakt. In Zeeland onderzoekt Jennifer Vreugdenhil hoe het tij te keren. Vier vogels met zendertjes op hun rug leerden haar een verrassende les.

Naast de jacht in Zuid-Europa en Noord-Afrika, krimpend leefgebied en ook een bacterieziekte ('het geel') lijkt voedselgebrek in de broedgebieden het belangrijkste probleem voor deze duifjes. Daarom kijken de onderzoekers in Zeeland of speciale voedselveldjes de vogels kunnen helpen. Vreugdenhil: 'Zomertortels eten alleen zaden. Op die voedselveldjes van een halve hectare aan de rand van gewone akkers, zaaien we dus speciale kruiden die het hele voorjaar en de hele zomer door veel zaad produceren.'