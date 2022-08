Zomersneeuw boven de Nederlandse rivieren

Sommige media spreken in jaren met veel van deze eendagsvliegen over een invasie of zelfs van een insectenplaag, maar het gaat hier om een fenomeen dat thuishoort langs onze grote rivieren. In 1936 werden de witte insecten voor het laatst in ons land waargenomen. De kanalisering van de grote rivieren eiste zijn tol: daar was voor de dieren geen leven meer mogelijk. Het water was vuil en de rivier was een levenloos riool geworden.