Zomerportret: Louise Vet

Zeg ‘Louise Vet’ zegt en je zegt ‘biodiversiteit’, want daar is zij al jaren het aansprekende boegbeeld van. Ze laat geen gelegenheid onbenut om het belang van biodiversiteit onder de aandacht van het grote publiek te brengen, of het nou in lezingen is, in mediaoptredens of in publicaties. Na haar pensionering drie jaar geleden is haar agenda alleen maar voller geworden, want Louise heeft een onstuitbare energie.