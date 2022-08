Zomerportret: Chiel Jacobusse

Zondag is het de beurt aan natuurman Chiel Jacobusse die vorig jaar vertrok bij Het Zeeuwsche Landschap. In Zeeland is hij een begrip, maar daarbuiten kennen weinig mensen hem. Toch heeft hij heel wat boeken op zijn naam staan, waaronder de serie Fauna Zeelandica. In 2015 ontving hij de Goessche Diepfondsprijs, door het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland toegekend "als blijk van waardering voor excellent werk of opvallend initiatief op het gebied van cultuurbehoud of natuurbescherming in Zeeland".