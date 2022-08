Zomerportret: Bernice Notenboom

Met foto- en filmmateriaal en blogs legt zij vast wat klimaatverandering doet met het ijs. Notenboom: “We verliezen 1 miljoen ton ijs per minuut per dag. Sinds 12.000 jaar hebben we nog nooit zoveel ijs zien smelten als vorig jaar." Maar Winds of Change is ook bedoeld om aandacht te vragen voor duurzame energie, zoals windenergie. Ook kites hebben potentie als energieleveraar, aldus Notenboom. De kites die zij en haar expeditiegenoten gebruikten bereiken een hoogte tot wel 400 meter, 200 meter hoger dan windmolens en kunnen een klein dorp van elektriciteit voorzien.

Bernice heeft al heel wat expedities op haar naam staan, zonder uitzondering allemaal in extreme gebieden. In haar boek Tegenpolen doet zij verslag van reizen naar Siberië, de Zuidpool, de Noordpool en Groenland in de jaren 2007/2008. In 2014 maakte zij een tocht van 50 dagen onder de naam The Arctic March van de Noordpool naar Canada. In 2017 onder de naam 2Dgrees opnieuw op de Noordpool om metingen voor de ESA te doen van de sneeuwdikten. De expedities die zij maakt zijn niet zonder risico. Door het smeltende ijs kan er zomaar een fikse breuklijn ontstaan in het ijs. “Het is te gevaarlijk geworden, het ijs is te dun. Nergens in het Arctisch gebied is nog ijs dikker dan 50 centimeter, terwijl het tien jaar geleden gemiddeld drie meter dik was. Een ijsvrije Noordpool komt eraan, sneller dan we denken. En zonder ijs warmt de aarde veel sneller op.”