Zombieslak met parasiet in tentakels

Een barnsteenslak met gekleurde, bewegende tentakels. Het lijkt misschien een prachtig natuurverschijnsel, maar voor de slak is het minder fijn. Die is namelijk geïnfecteerd met een parasiet! De oogsteelslakkenworm (Leucochloridium paradoxum) vestigt zich als larve in de slak. De parasitaire worm ontwikkelt zichzelf verder en gaat voornamelijk in de oogstelen van de slak zitten. Soms in één oogsteel, maar vaak ook in de twee oogstelen. Die zwellen helemaal op, waardoor de slak ze niet meer kan intrekken. Op de foto hieronder zie je hoe de oogstelen eruit zien zonder parasiet.