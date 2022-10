Zogende vos met jongen | Zelf Geschoten

Moet je de vos nou slim of sluw noemen? En wat is zijn plek in de Nederlandse natuur, waar de vos de regelrechte vijand is van weidevogels? In aflevering 12 van de podcast ‘Vroege Vogels en andere dieren’ delen Amsterdamse stadsecoloog Sasja Voet en boswachter Mark Kras van Hollands Duin hun voorliefde voor de vos met bioloog Auke-Florian Hiemstra en Vroege Vogel Anneke Naafs.